إطلاق اسم اللواء عادل أبو حديد على حديقة ميدان العباسية

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إطلاق اسم اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الراحل على حديقة ميدان العباسية، تقديرًا ووفاءً له ولأسرته، مؤكدا أن الراحل أعطى لعمله ولوطنه الكثير، وكان مثالا للخلق الرفيع والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 350 من عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذي شهده المحافظ صباح اليوم، مستهلًا الحفل بالوقوف دقيقه حداد على روح رئيس الهيئة الراحل.