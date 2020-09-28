عمرو أديب عن إعلاميي الإخوان: بيقطعوا في بعض.. واللي يبيع نفسه هيتباع

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مقالا صحفيًا كتبه يوسف كابلان بجريدة يني شفق التركية، وقال فيه إن بلاده تركيا باتت محاصرة من جميع الاتجاهات، وإنها مضطرة لتحسين علاقاتها مع مصر، إلى حد معين خلال المرحلة الحالية.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قال جملة تجيب إسهال، وهي دعونا لا ننسى أن من سيطر على مصر سيطر على العالم، كان الوضع هكذا في الماضي، ولا يزال كذلك بنسبة كبيرة في الوقت الحالي".

وأضاف: "مصر هي التفاحة الكبيرة ومغارة علي بابا، وعشان كده قررت تركيا تلعب في أذربيجان عشان موضوع ليبيا".

وتابع، أن الوفد الإعلامي لجماعة الإرهابية، أثناء اجتماعهم مع مستشار الرئيس التركي "أقطاي"، سألوه بشكل مباشر "هتبيعونا؟! هتتصالحوا مع مصر؟!"، مشددًا على أن وضع إعلاميي الجماعة الإرهابية صعب، و"بيقطعوا في بعض": "عمري ما اعتبرت معتز وناصر إخوانجية، أنا أعرفهم، واللي بيبيع نفسه يتباع من أي حد، أدام ليك سعر تتباع".