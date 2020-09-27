عمرو أديب يهاجم إعلام الإرهاب: عاوزين يدمروا مش يغيروا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على تطوير كل الملفات بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه غير نظام التعليم بعدما لم تهتم به أي إدارة سنوية منذ سنوات بعيدة.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الرئيس قرر يمد إيده في كل خرابة، كل مشكلة مد إيده فيها، وفي أصول الحكم الحديث، مكنش له دعوة، وهو يقعد والناس قاعدة، بس يكون في عيش ومنحة، لكن من غير كباري ولا طرق ويخلص مدته مع السلامة، لكنه قرر إنه مش هيسيبها كده".

وسخر أديب، من الدعوات التحريضية لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية، وإصراره على التحريض على الدولة المصرية: "إنتو كنتم تعرفوا أسماء القرى دي قبل كده؟! هل كانوا بيتابعوا الحياة في أطفيح بشكل يومي؟!، محدش فيهم بيقدم حل.. مش عاوزين يغيروا، لكنهم عاوزين يدمروا".