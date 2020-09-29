"الصحة": معاملنا المركزية معتمدة دوليا لإجراء فحوصات كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية كانت الوحيدة في العالم التي استهدفت تشجيع المواطنين على العلاج من الأمراض المزمنة، لأنها تعتبر نقطة ضعف كبيرة إذا أصيب بفيروس كورونا.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، ان الإقبال كان كبيرًا جدًا على كشوفات المبادرات: "نزلنا بنفس ثقل حملة فيروس سي في كل الأماكن، في المولات والمساجد والمصانع والشركات، ونكشف على ما يتراوح بين 350 ألفا إلى 400 ألف مواطن يوميًا في 27 محافظة".

وأضافت: "تخطينا حاجز الـ3 ملايين مواطن، ونسير بمعدلات كبيرة، والعلاج والفحوصات مجانا، ومبادرات الصحة العامة تؤهل المواطن على أن يكون أكثر قدرة على تحمل المشكلات الصحية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا".

وأوضحت، أن "المعامل المركزية للوزارة اعتمدت الأسبوع الماضي كأول معمل في شرق المتوسط لإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وهذا الاعتماد يؤهلنا إلى إجراء فحوصات بطول العالم لكرة اليد، وفحوصات السياحة، وغيرها، لأنها أصبحت معتمدة عالميًا ودوليًا للكشف عن فيروس كورونا".