وزيرة الصحة: نجري تحاليل على متطوع " كورونا" لمدة عام بفترات متباعدة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها مرت بكل المراحل الخاصة بالتطوع، لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بداية من التسجيل على الإنترنت ثم أخذ منها عينات الدم، كما يتم إجراء مسحة كورونا على الشخص المتطوع، وعقب ذلك يأخذ اللقاح.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنها تلقت أول جرعة من اللقاح، وبعد 21 يوما، ستأخذ الجرعة الثانية، وهناك متابعات يومية وأسبوعية، حتى يتم إجراء تحليل لقياس الأجسام المضادة التي كونها الجسم نتيجة تفاعله مع المصل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه يتم إجراء التحاليل على فترات متباعدة، فالتحليل الأول يكون بعد مرور 14 يوما على تناول الجرعة الثانية، ثم 3 أشهر، ثم 6 أشهر، ثم 8 أشهر، ثم 12 شهر.