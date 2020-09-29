وزيرة الصحة: لا أعراض غير متوقعة ظهرت على الخاضعين لتجارب لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه لن يتم فرض إجراء تجارب ضمن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا على أحد، متوقعة ارتفاع أعداد المتقدمين للتطوع، والمشاركة في المرحلة الثالثة من الأبحاث.

وأشارت زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، هذا الفاكسين الذي يُجرى عليه التجارب آمن في كافة مراحل التجارب السريرية، مشيرة إلى أن هناك 39 ألف حول العالم خضغت لهذا الأمر في المرحلة الأولى ومعظمهم أخذ المرحلة الثانية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لم تظهر أي أعراض غير متوقعة على أيًا ممن تلقوا هذا اللقاح، موضحة أن الوزارة تعمل على إجراء تجارب سريرية على فاكسينين "2 فاكسين" وليس فاكسين واحد.