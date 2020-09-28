وزيرة الصحة: 4 لقاحات لفيروس كورونا اقتربت من مرحلة التصنيع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تجري على المتطوعين، نوعين من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهما يعدا من ضمن 4 لقاحات اقتربت من دخول حيز التصنيع، فهناك لقاح أمريكي، اقترب من الدخول لمرحلة التصنيع، واللقاحين الذين يتم تجريبهم في الوزارة، ولقاح صيني آخر.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه تم العمل على تطوير مصنع فاكسيرا، للتأكد من جاهزيته لتصنيع لقاحات خاصة بكورونا، فور الانتهاء من التجارب السريرية، حيث إن لقاح سينوفارم، يتم عليه إجراء تجارب سريرية في مصر.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تعاقدت مع الصين على تصنيع لقاح "سينوفاك"، وهو لقاح آخر غير "سينوفارم"، وسيتم البدء في إنتاجه في فاكسيرا، فور الانتهاء من التجارب السريرية عليه في الصين.