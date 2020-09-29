تعليم كفر الشيخ: المدرسين عملوا مرجيح للطلاب من الحديد الخردة

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المحافظة مستعدة للعام الدراسي وأن هناك تحدي لبداية العام الدراسي في ظل أزمة كورونا.

وقالت كشك خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc” إن لديها صورا لمديري المدارس والمدرسين وهم يجهزوا المدارس بأيدهم، مضيفة: "جميع المدراس بلا استثناء في كفر الشيخ تم دهان الديسكات بتاعتها وكلها نزلت في فناء المدرسة وتم صيانتها ودهانها بألوان غير معتاد عليها زي الأخضر والأحمر".

وأشارت إلى أنه تم عمل ذلك في جميع المدارس حتى آخر المدارس في كفر الشيخ مشيرة إلى أن سور آخر مدرسة في كفر الشيخ مرسوم عليه صور لقادة وعظماء وفناني وأدباء وعلماء مصر.

وأكدت "كشك" أن المدرسين صنعوا مراجيح للطلاب: "من الحديد الخردة عملوا مراجيح للأطفال وكان فيه مدارس كان فيه برك بسبب السيول واتحولت لجناين بمجهودات المدرسين والمجتمع المدني".

وأوضحت أنه سيكون هناك مسافات بين الطلاب ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا مشددة على وجود زائرات صحيات بجميع المدارس بالمحافظة.

وأشادت بالبنية التحتية التكنولوجية للمدارس وتغطية الانترنت، لافتة إلى أنه تم حصر القرى التي تعاني ضعف الانترنت وأن المحافظ خاطب السنترلات لتقوية الشبكة هناك.