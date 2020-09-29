"السكك الحديدية": لم ولن نفرض رسوما على المتعلقات الشخصية للركاب

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه لم يتحدث عن فرض رسوم تتعلق بالمتعلقات الشخصية للركاب مثل الشنط وما يحمله الراكب بصورة عادية في القطارات، موضحًا أن المتعلقات الشخصية للركاب أيا كان وزنها لا يوجد رسوم عليها، ولن يستطيع احد فرض رسوم عليها.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن تصريحه بشأن الرسوم كان خاص بالمتعلقات الأخرى، ولكن تم تفسيره بشكل خاطئ، فالمقصود بالرسوم هي المتعلقات ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة مثلا ويتم تحصيل رسوم عليها حسب وزنها.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب أيضا خاصة انها حمولات كبيرة والرسوم تبدأ على من يتجاوز وزنه 12 كيلو بداية من 20 جنيه مشيرا إلى ان قرار الرسوم على الطرود قديم جدا وموجود منذ 50 عاما وأن مسئول القطار سيقوم بوضع الطرود في أماكن مخصصة وسيتم حساب رسومها عن طريق الوزن والمساحة والمسافة.