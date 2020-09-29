إحصائية حديثة تكشف ما يفعله كورونا بالعالم: وفاة كل 16 ثانية

تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حاجز المليون وفاة، مع استمرار أعداد حالات الوفاة في التزايد، وفقًا لإحصائية نشرتها وكالة "رويترز".

وبناء على حسابات رويترز، فإن 5400 شخص يموت كل 24 ساعة بفيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتمادًا على متوسط الوفيات حتى الآن في شهر سبتمر الجاري.

وعلى هذا النحو فإن 266 حالة وفاة تحدث في الساعة الواحدة بفيروس كورونا، ما يعني معدل وفاة شخص بكورونا كل 16 ثانية، ما يعني أن خلال مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت خلالها 340 شخص في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كورونا على مستوى العالم، فيما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.

وأشار مايك ريان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن العدد الرسمي لوفيات كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي، ما يعني أن إجمالي الوفيات أكثر من مليون حالة، وفقًا لـ"سكاي نيوز.

وأضاف قائلًا: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكورونا".