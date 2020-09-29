المستبعدون من الترشح للنواب بالبحر الأحمر يلجأون للقضاء الإداري

لجأ مرشحو البحر الأحمر المستبعدين من كشوف الانتخابات، أحدهم بالدائرة الشمالية والآخرين بالدائرة الوسطى، إلى محكمة القضاء الإداري المستعجل، للطعن على قرار اللجنة باستبعادهم من الترشح للانتخابات.

كانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر، ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية الابتدائية، أعلنت قبول 34 مرشحا واستبعاد 3 مرشحين، لعدم استيفاء أوراقهم، ووفاة مرشح آخر واعتماد 34 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب، للتنافس على 3 مقاعد فردي، داخل 3 دوائر انتخابية بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وأسفرت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر 2020، عن قبول أوراق 34 مرشحا بدوائر البحر الأحمر الثلاث، لخوض معركة انتخابات مجلس النواب بواقع 18 مرشحا للدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة و13 مرشحا للدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، و3 مرشحين للدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.

وتواجه أميمة نوبي مصطفى، المرأة الوحيدة التي تقدمت للترشح للانتخابات البرلمانية 2020 عن الدائرة الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، 18 رجلا في الانتخابات، وهم: محمد محمد عبدالمقصود، حداد عبدربه إبراهيم، عاطف عبدالحميد توفيق، حافظ محمد لطفي، أمجد جمال محمود، سيد محمد بشير، محمد حسين، حمادة غلاب، محمد خليل، نسيم رزق الله، هاني سعد عمر، تيتو إبراهيم، أبوالحجاج محمود إسماعيل، أحمد عبدالشافي طلب، علي حسين علي موسى، أحمد إبراهيم الضوي، عبدالحميد محمد علي، وأيمن محمد معوض.

بينما يتصارع عن الدائرة الوسطى، وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، 15 مرشحا، هم: عبدالناصر عطية، مصطفى سطوحي، محمد أبوالوفا، محمد يوسف، خالد محمود عبدالله، حسني أحمد علي، عبدالعظيم عبادي، كرم أبوالنجا، خالد سباق، علي محمد علي عبادي، عبدالرسول رمضان عبدالرحمن، جمال صالح حفني، وحسين شحات.

وشهدت الدائرة الجنوبية في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التقدم، وفاة المرشح إسماعيل دكروني مرشح حزب الجيل الديمقراطي عن المقعد الفردي، وشهرته صلاح دكروني، مرشح مجلس النواب على المقعد الفردي ممثلا عن حزب الجيل الديمقراطي، ليبقى 4 مرشحين بالدائرة الجنوبية، هم علي نور علي، ياسر شعبان يوسف، مصطفى كتشيب حامد الحسن، وأحمد محمد صلاح.