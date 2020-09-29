السكة الحديد تكشف تفاصيل فرض رسوم على "كراتين الركاب": تبدأ بـ20 إلى 140 جنيها

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أنه لم يفرض رسوما مالية على المتعلقات الشخصية للركاب مثل الشنط وما يحمله الراكب بصورة عادية في القطارات.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن فرض الرسوم يسري على المتعلقات ذات الطابع التجاري، والتي يتم حملها في أجولة أو كراتين ويتم تحصيل رسوم عليها حسب وزنها.

رئيس السكة الحديد: قرار فرض رسوم على طرود الركاب بالقطارات مطبق منذ 50 عاما.. والبضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب

وأضاف رسلان، أن البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب خاصة وأنها حمولات كبيرة، لافتا إلى أن قرار الرسوم على الطرود قديم جدا موجود منذ ما يقرب من 50 عاما.

وأوضح أنه عندما يكون الراكب لديه حمولة في كراتين أو أجولة يقوم مسؤول القطار بوضع الطرود في أماكن مخصصة بالقطار، ويتم حساب رسومها عن طريق الوزن والمساحة والمسافة.

رسلان: نقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لتحديث منظومة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين

وتابع رئيس السكة الحديد، بأن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لتحديث منظوماتها الأساسية من كافة جوانبها، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، مؤكدا أن الهيئة تسعى إلى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وترصد "الوطن"، تفاصيل رسوم الطرود والأجولة الخاصة بالركاب بقطارات السكة الحديد.. وهى كالتالى:

1- فرض رسوم 20 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب والتى تحوي بضائع تجارية تزن 12 كيلوجرام بمسافة رحلة تتراوح من 100 إلى 200 كيلومتر.

2- فرض رسوم 30 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب والتى تحوي بضائع تجارية تزن 30 كيلوجرام بمسافة رحلة تتراوح من 151 إلى 300 كيلومتر.

3- فرض رسوم 50 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب والتى تحوي بضائع تجارية تزن من 30 إلى 60 كيلوجرام بمسافة رحلة من 150 إلى 300 كيلومتر.

4- فرض رسوم 80 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب التى تحوي بضائع تجارية تزن 100 كيلوجرام بمسافة رحلة 300 كيلومتر.

5- فرض رسوم 140 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب التى تحوي بضائع تجارية تزن 100 كيلوجرام بمسافة رحلة تصل إلى 1000 كيلومتر.

وهذه الرسوم تطبق على حمولة الأجولة والكراتين التى تحوي بضائع تجارية من أى راكب بمختلف قطارات السكة الحديد سواء القطارات الروسية أو الـVIP أو المكيفة الدرجة الأولى والثانية والمميزة والضواحى، ولا يوجد فرض رسوم على المتعلقات الشخصية للراكب.