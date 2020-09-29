مهرجان كان السينمائي يقيم فعالية خاصة لمدة 3 أيام في أكتوبر

على الرغم من إلغاء مهرجان كان السينمائي هذا العام، وإقامته بشكل افتراضي "أون لاين" في يونيو الماضي، إلا أن المنظمين ما زالوا يخططون لإقامة فعالية خاصة، الغرض منها تكريم صناع الأفلام الموجودة ضمن الاختيارات الرسمية لـ "كان" عام 2020، والتي ضمت 56 فيلما، وذلك عبر حدث مدته ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يمتد حدث "كان الخاص" من 27 إلى 29 أكتوبر، وسيعرض أربعة أفلام من الاختيار الرسمي لهذا العام، بالإضافة إلى أفلام قصيرة داخل المسابقة.. بحسب موقع Variety.

سيكون الحدث مفتوحا للجمهور، وفي الوقت نفسه، ستمنح لجنة التحكيم جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة وجوائز Cinéfondation.

قال مدير المهرجان تييري فريمو: "عرض أربعة أفلام من الاختيار الرسمي لكان، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة مدرسة السينما، وإقامة حفلات العشاء والاجتماعات، كل ذلك سيجسد السعادة التي سوف نشعر بها جميعًا عندما نكون معًا في مدينة كان في أكتوبر".

وأضاف: "أفلام الاختيار الرسمي تُعرض حاليًا على رواد السينما في فرنسا وأوروبا وجميع أنحاء العالم"

وقال بيير ليسكور، رئيس مهرجان كان: "يسعدنا أن نرى المهرجان الذي سيقام في قاعة مدينة كان في أكتوبر، سيتم عرض أفلام من الاختيار الرسمي وهذه هي طريقتنا لنكون في مدينة كان، جنبًا إلى جنب مع سكانها وجميع المحترفين الذين نعمل معهم كل عام".

وقال ديفيد ليسنارد، عمدة مدينة كان: "حدث كان له تأثيرلثقافي في مدينتنا.. لذلك كان من الضروري أن يحضر المهرجان في مدينة كان لهذا الحدث الاستثنائي، الذي يحترم جميع القواعد المعتادة".

من الجدير بالذكر أن سوق أفلام كان "أون لاين" بدأ 22 يونيو واستمر حتى 26 من نفس الشهر، وجمع أكثر من 8500 مشارك. وتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت وتم توفير حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

وكان يهدف الإصدار إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.. خاصة بعد إلغاء النسخة الأصلية من كان السينمائي.