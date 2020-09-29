150 ألف طلب للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي: باقي 850 الف وحدة والحجز بالإنترنت

اقترب عدد المواطنين الذين سجلوا بيناتهم على منصة مصر الرقمية لنحو 150 ألف مواطن، إذ تستهدف وزارة الاتصالات الوصول إلى مليون مواطن على المنصة بنهاية 2020.

وتستهدف الوزارة تسجيل كل من يحمل بطاقة رقم قومي على منصة مصر الرقمية، وسيتم خلال الأيام المقبلة الاتفاق على وضع خدمات الإسكان الاجتماعي، كي يستطيع المواطن التقدم لحجز شقة ومتابعة الإجراءات من خلال المنصة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ بيانات المواطنين مؤمّنة على نحو يحافظ على سريتها بمنصة مصر الرقمية، ودائما ما يتم العمل على منظومة قوية للأمن السيبراني الذي يضمن سرية بيانات العملاء ويتم مراجعته بشكل دوري، مشددا على أنّ الأمن السيبراني من أهم متطلبات مصر الرقمية، وضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين.

وأطلقت الوزارة البث التجريبي لمنصة مصر الرقمية قبل عدة أسابيع، وتشمل 70 من الخدمات يستخدمها المواطن في جميع أنحاء الجمهورية، مثل حزم الخدمات الخاصة بالمرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أنّه سيتم إضافة خدمات جديدة تهم المواطنين والمستثمرين على منصة مصر الرقمية خلال أيام، مشيرا إلى أنّه سيتم الاتفاق على وضع خدمات الإسكان الاجتماعي، كي يستطيع المواطن التقدم لحجز شقة ومتابعة الإجراءات من خلال المنصة.

وتابع أنّه يتم حاليا الاتفاق لإضافة خدمات المستثمرين بهدف زيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية، وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال المنصة.

وتعتمد المنصة على آليات تضمن توفير الوقت والمجهود، مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

وأكد الوزير أنّه يمكن الآن التسجيل في منصة مصر الرقمية من خلال خطوات بسيطة، تتضمن رقم الهاتف المحمول والرقم القومي، ويمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد طلعت أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البث التجريبي، تعمل على تطوير المنصة بشكل دائم، إذ تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات على تطوير وتشغيل المنصة، وإلى جانب المنصة سيتمكن المواطنون من الحصول على الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، أة من خلال مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين أو من خلال مراكز الاتصال.