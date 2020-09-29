مرض وزواج ووفاة.. 3 شائعات طالت فنانين في أقل من أسبوع

طالت الشائعات عددا من الفنانين خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين وفاة ومرض وخطبة، وآخر هذه الشائعات طالت الفنان مصطفى قمر، إذ تداول رواد التواصل الاجتماعين شائعات بشأن وفاة قمر، وهي التي رد عليها الفنان بقوله: "أنا الحمد لله زي الفل، وشكرا جدا لكل اللي قلق واطمن عليّ بعد الشائعة".

نالت الفنانة نبيلة عبيد حظا من الشائعات، بعد ما تداوله البعض عن خطبتها قبل أيام، وهو ما ردت عليه الفنانة عبر "الوطن"، مؤكدة استيائها الشديد: "نمت وصحيت لقتهم مجوزنّي، الشائعة دي اتعودت عليها كل شهر تقريبا، إمبارح كان سمير غانم والنهارده أنا، أنا مستغربة فعلا من اللي بيروج الشائعات دي وغرضه إيه منها".

وأضافت عبيد: "لم أخرج من منزلي منذ فترة طويلة، كيف أطلقوا عليّ مثل هذه الشائعة، منذ فترة ومروج شائعة خطوبتي وزواجي مصمم عليها، أعتقد ما يحدث ليس إلا مجرد فضا".

لم يسلم الفنان سمير غانم هو الآخر من الشائعات التي تحدّثت عن مرضه، رغم أنّ حالته الصحية جيدة، وهو ما علق عليه الفنان سمير غانم، في تصريح لـ"الوطن"، مازحا: "بسيطة الموضوع طلع حمل كاذب".

وأضاف غانم: "مستغرب جدا من أخبار مرضي وأنا معرفش عن مرضي حاجة، أنا عرفت بمرضي زيي زيكم بالظبط من الشائعات على فيس بوك"، متابعا: "الحمد لله صحتي كويسة، وكنت بعمل فحوصات طبية اتعودت عليها كل فترة".