"محليات قنا" تستقبل 41 ألف طلب تصالح بقيمة 160 مليون جنيه

كشفت محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تسلمتها المراكز التكنولوجية والأجهزة المختصة والوحدات المحلية، على مستوى كافة مراكز المحافظة، حتى الآن، بلغ 41 ألفا و81 طلباً، بينما بلغت جملة المتحصلات عن سداد رسوم هذه المخالفات، حوالي 160 مليونا و68 ألف جنيه.

وأضاف بيان، صدر عن ديون عام محافظة قنا، أن مركز أبوتشت الأكثر تقدماً بطلبات التصالح، بإجمالي 8 آلاف و811 طلباً، تلاه مركز وبندر قنا، بعدد 7 آلاف و669 طلباً، ثم مركز قوص، بواقع 4 آلاف و949 طلباً، ونجع حمادي بإجمالي 4 آلاف و545 طلباً للتصالح على مخالفات البناء.

وأوضح أن كافة الوحدات المحلية في 9 مراكز على مستوى محافظة قنا، ستواصل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، حتى يوم 30 أكتوبر القادم، تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وناشد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، المواطنين بمختلف المراكز والقرى سرعة التقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء، وسداد نسبة 25% المقررة كرسوم لجدية التصالح، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية إلى تسهيل إجراءات استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلب التصالح.