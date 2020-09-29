أستاذ أوبئة: الموجة الأولى من كورونا لن تنتهي قبل الوصول إلى زيرو إصاب

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن بعض الدول الأوروبية تشهد زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا أكثر مما كان الوضع عليه في مرحلة الذروة.

وأضاف عنان، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه حتى الآن لم تظهر الموجة الثانية لأن الوفيات ما زالت تتناقص.

وتابع: "فيروس كورونا أعراضه أصبحت أخف، لأن الإصابات زادت بين صفوف الشباب، وهناك أكثر من دراسة تعمل على دراسة تحول فيروس كورونا ولم يثبت علميا حتى الآن أن فيروس كورونا تحور وأصبح أضعف".

وأردف، أن مصر أصبحت جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا من حيث توفر المستشفيات وبروتوكولات العلاج، "لو في حالة وفاة واحدة يبقى الموجة مخلصتش، ولما نوصل لزيرو وفيات تبقى الموجة الأولى خلصت".