تعرف على النتائج الأولية لمبادرة مراكب النجاة

نفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة طرق الأبواب في عدد من قرى محافظة المنيا، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ومشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية.

يأتي تنفيذ الحملة بالتزامن مع إطلاق المبادرة في محطتها الرابعة بمحافظة المنيا، التي نظمها المجلس لتوعية أهالي المحافظة، هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد التقرير التالي النتائج الأولية لمبادرة مراكب النجاة:

-عدد الزيارات في اليوم الأول لحملة "طرق الأبواب" 21600 زيارة.

- 19 قرية بجميع مراكز المحافظة وهي (شارونه، زاوية الجدامى، أولاد الشيخ، بنى وركان، الشيخ مسعود، كفر المغربى، السلام والصحة، البهنسا، إدقاق المسك، الهمة، دلقام، الوفاء طرفا، الامل، شيبة، تندة، الشيخ عبادة، دلجا، زعبره).

- استهدفت الحملة 32800 مواطن وثيق الصلة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، بواقع 25400 سيدة، 2400 رجل، 5000 طفل.

- تهدف الحملة إلى حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية.

- الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة.

- الأمهات والأخوات والجدات لهم دور هام فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل فى إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

- عدم الانسياق وراء الأوهام التى يروّجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية، مثل فرص العمل المتاحة وتحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.