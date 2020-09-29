للأدباء والكتاب.. كيفية الاستفادة من وحدة خدمة المؤلف بهيئة الكتاب

بعد أن كان المؤلف يشكو من تكبد عناء السفر عدة مرات، للسؤال عن كتابه المنتظر صدوره، عن الهيئة العامة للكتاب، أو الحصول على مستحقاته المالية، قرر الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفعيل وحدة خدمة المؤلف بجميع معارض الهيئة فى المحافظات، بداية من معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يقام فى الفترة من 1- إلى 10 أكتوبر المقبل.

وعن طبيعة عمل الوحدة، أوضحت عزة فؤاد مديرة الوحدة لـ"الوطن"، نحن مجموعة عمل متكاملة مع بعضها، وولها مقر بهيئة الكتاب، ومعنية بخدمة المؤلف، فى كل مراحل إعداد كتاب للنشر، بهدف التيسيير على الكُتاب والمؤلفين خارج القاهرة، فى تسليم أعمالهم ومتابعة مراحل نشرها،

وأوضحت: الكاتب يسلم المخطوط لدى الوحدة، والتي تقوم بدورها بتسليم المخطوط لإدارة النشر، ثم نتابع رحلة الكتاب مرحلة بعد أخرى، فالكتاب يمر بعدة مراحل، ونتابع مع إدارة النشر، إذا ما كان الكتاب دخل لجنة الفحص أم لا، ثم قرار لجنة الفحص، وعمل الماكيت الخاص بالكتاب، ومن بعدها البروفة وبعدها تأتي مراحل الطباعة ، وبعدها صدور الكتاب ونقله إلى المخازن، ثم التوزيع والتوزيع على منافذ البيع.

ولفتت إلى أن المتابعة لا تقتصر على ما قبل نشر الكتاب، وإنما تمتد أيضا إلى ما بعد النشر وطرح الكتاب فى منافذ البيع، وقبل انتهاء مدة الخمس سنوات، (مدة التعاقد بين المؤلف والهيئة)، إذا كان الطبعة نفذت من المكتبات، نقوم إعادة طبعه مرة ثانية.

وأشارت فؤاد: وكذلك نتابع الحقوق المادية للمؤلف مع الحسابات فى الهيئة، ونقوم بتحويل المبالغ المستحقة للمؤلف. مؤكدة أن الوحدة توفر جهد المؤلف في متابعة رحلة سير كتابه فى الإدارات والمراحل المختلفة، من خلال مراسلتنا، ونقوم بالرد على أسئلة الكاتب، فى خلال دقائق، فلدى الوحدة بيان عن جميع الكتب التى تقدمت للنشر في الهيئة.

ونوهت "عزه" بأن تواجد الوحدة فى معارض الكتاب التابعة للهيئة، ستكون الوحدة متنقلة ومتواجدة فى جميع معارض الهيئة، ابتداء من معرض الإسكندرية أول أكتوبر، لاستلام الكتب من المؤلفين فى أماكنهم.