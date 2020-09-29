محافظ الشرقية: الانتهاء من إنشاء وتطوير 5 مدارس بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع القطاعات، وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة، لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف المحافظ، أنه جار تنفيذ عدد 118 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية، لإنشاء وتطوير 114 مدرسة، تضم 2049 فصل دراسي، و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، وبتكلفة بلغت 987 مليون و319 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة مالية بلغت 28 مليون و300 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة علي محمد عدلي للتعليم الأساسي، لإضافة 22 فصل دراسي وبتكلفة مالية 8 ملايين و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة ميت سهيل للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبتكلفة 8 مليون و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة نادية عباس مندور للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل، وبتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة العزيزية للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصل، وبتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه.