رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي ينعى أمير الكويت: الأمة فقدت قائدا من أغلى رجالها

كتب:

عبد الرحمن خالد
04:20 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تُوفى خلال الساعات القليلة الماضية. 

وغرد "السيسي"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية، قائدا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً".

وتابع: "أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان". 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي ينعى أمير الكويت: أخ وصديق عزيز

رئيس "الأرصاد" السابق: السيسي أول رئيس يولي اهتماما كبيرا بالهيئة

"طوارئ كفر الشيخ".. حلم أبناء المحافظة يتحقق في عهد السيسي

نشأت الديهي بعد حديث السيسي عن "جول" في مجال الطاقة: "ده هاترك يا ريس"

تقرأ في "الوطن" غدا.. السيسي يوجه باعتماد خطة توفير السلع قبل موجة كورونا الثانية