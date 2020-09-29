عاجل.. السيسي ينعى أمير الكويت: الأمة فقدت قائدا من أغلى رجالها

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تُوفى خلال الساعات القليلة الماضية.

وغرد "السيسي"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية، قائدا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً".

وتابع: "أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان".