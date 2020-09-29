مجلس جامعة طنطا يكرم 5 من أساتذة الطب بسبب كورونا

كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، كل من: الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المسشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمسشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المسشفي الرئيسي، والدكتور محمد سمير، مدير مستشفي العزل الجامعي، بمنحهم درع الجامعة وشهادة تقدير، نظرا لجهودهم المبذولة في إدراتهم لأزمة إنتشار فيروس كورونا والإشراف على مستشفيات العزل بالجامعة، ومستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والتي كلفت كلية الطب بمتابعتها.

وفي السياق ذاته، كرم مجلس الجامعة الدكتورة رانيا عبده الإمام وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث، على ما حققته من إنجاز خلال فترة توليها إدراة مركز المؤتمرات بالجامعة، بمنحها شهادة تقدير ودرع الجامعة، كما منحها الدكتور عماد عتمان، درع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بدورها ومثمناً جهودها في النهوض بالمركز.

من ناحية أخرى تواصل الجامعة في استقبال طلابها الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكلياتها للعام الجديد، وذلك لطلاب كليتة التربية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الطلاب علي ثلاثة أيام كإجراء احترازي وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة، وذلك منعًا لتكدس الطلاب وحفاظاً على سلامتهم، حيث تنتهي غداً الأربعاء بالكشف الطبي على "البنين".

ومن جانبه أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بوتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة والتي أقرتها الجامعة، منها: قياس درجات الحرارة، وارتداء الماسك الطبي، والتعقيم.

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتوقع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات جامعة طنطا بدءا من السبت 19 سبتمر الماضي، والمقرر انتهائها الخميس الموافق 15 أكتوبر المقبل.