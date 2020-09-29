مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية عشرة والأخيرة من طراز A220-300

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، إن مطار القاهرة استقبل اليوم الطائرة الـ 12 والأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI، والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا.

وأضاف أن الشركة تعاقدت على عدد 12 طائرة من هذا الطراز انضمت هذا العام تباعا لأسطول الشركة الوطنية، وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد، وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية، لافتا إلى أن هذه التعاقدات تأتي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني مصر للطيران.

وأشار "زكريا"، إلى أنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات الـ20 المقبلة نموًا بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد.

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبوالعنيين، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الإيرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

وأعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير غدا الأربعاء ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية متوجهة لدبي وجدة، ورحلتين جويتين إلي كل من أبوظبي، الدمام، اسطنبول، و٦رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٤٠٠ راكب.