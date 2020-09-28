معظمها في أفريقيا.. تعرف على وجهات "مصر للطيران" الجديدة 

أكدت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الشركة برئاسة الطيار رشدي زكريا، تبذل قصارى جهدها لتدشين نقاط جديدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر للطیران، تجتهد في الوصول لمختلف دول العالم سواء عبر أسطولها الجوي، أو من خلال المشاركة بالرمز، ليرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي (رواندا) وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب أفريقيا) وعنتيبي (أوغندا)، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها "مصر للطيران" لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً وإلى عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، واعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلى جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 9 أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.

الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر

وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، أهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.

وكانت مصر للطيران أعلنت أنها ستسير اليوم الإثنين 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، الدمام، و 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4100 راكب.