مصر للطيران تسير 30 رحلة لنقل 4100 مسافر اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، أنّها ستسير اليوم مصر للطيران 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، والخرطوم، إضافة إلى 3 رحلات جوية إلى جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلى الرياض، الدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين لشرم الشيخ، ورحلتين للغردقة، ورحلة جوية للأقصر، أسوان، طابا، و3 رحلات شحن جوي، لنقل نحو 4100 مسافر من جنسيات مختلفة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، أعلنت أنّه في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي (رواندا) وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب أفريقيا) وعنتيبي (أوغندا).

وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها لمسقط اعتبارا من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعيا، وإلى عمّان اعتبارا من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعيا، واعتبارا من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة لكيجالي بمعدل رحلة واحدة، وجوهانسبرج بمعدل رحلتين اسبوعياً، إضافة لتشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتبارا من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 9 أكتوبر، مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الاسبوع الأول.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لـ301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، أهابت الشركة بعملائها المسافرين على رحلاتها، ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000، لمعرفة أي تغييرات على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.

وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة، لتوفر مزيدا من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.