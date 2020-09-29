الرئيس اليمني ينعى أمير الكويت: فقدنا زعيما عظيما من طراز فريد

أكد الرئیس الیمني عبدربه منصور ھادي، الیوم الثلاثاء، أن الأمتین العربیة والإسلامیة فقدت برحیل أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعیمًا عظیمًا من طراز فرید، كانت بصماته بارزة في نھضة الكویت والأمتین العربیة والإسلامیة.

وأعرب الرئیس الیمني في بیان نعي أصدرته الرئاسة الیمنیة عن "بالغ الحزن والأسى لوفاة صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت، رحمه الله وأسكنه فسیح جناته، والذى انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حیاة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب وأمته العربیة والإسلامیة ونصرة قضایاھا".

وأشاد بجھود الراحل في تقریب وجھات النظر بین الأشقاء والعمل دائما على تقویة البنیان العربي وتعزیز تماسكه.

وأشار إلى "الأدوار العظیمة للفقید رحمه الله في دعم الیمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانیة الحالیة، وجھوده في سبیل تحقیق السلام وإنھاء الحرب التي أشعلتھا میلیشیا الحوثي الانقلابیة".

وثمن "مواقف أمیر الكویت الأخویة الصادقة إلى جانب الیمن وشعبھ في مختلف المراحل والظروف في السراء والضراء لافتا إلى "ما قدمته الكویت للیمن في ظل قیادة أمیرھا الراحل وكل أفراد الأسرة الحاكمة للیمن من منطلق عروبي أخوي وإنساني نبیل".