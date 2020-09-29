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"الرقب": نأمل في استمرار دعم الكويت لفلسطين ماليا بعد رحيل أميرها

كتب:

محمد عزالدين
08:08 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
أمير الكويت

أمير الكويت

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن أمير الكويت الراحل كانت له مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وخلال تلقيه علاجه الأخير في الولايات المتحدة أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، ولن يكون هناك سلام دون وجود دولة فلسطينية.

وأضاف "الرقب"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "ten"، أن المواقف الداعمة للشيخ صباح الأحمد للقضية الفلسطينية ليست فقط على المستوى المالي الذي يدعم بسخاء، ولكن على المستوى السياسي بكل معنى الكلمة رغم الخلافات بين الجانب الفلسطيني والكويت خلال اجتياح العراق.

وأشار إلى أن الأمير الراحل كان قامة، وأكد أن الشعب الفلسطيني شقيق للشعب الكويتي وجزء أصيل للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أن رحيل الأمير خسارة بالتأكيد، متمنيًا الاستقرار للكويت، وأن تبقى في رخاء كما بناها الشيخ الصباح الأكبر، وأن يظل دعم القضية الفلسطينية مستمرًا سياسيًا وماليًا وعلى كل المستويات.

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