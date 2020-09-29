"تصديري الغذاء" يرفع توصيات لمضاعفة صادرات التمور خلال أيام

قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بتشكيل مجموعة عمل التمور، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع التمور ارتكازا على كون مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور، وفقاً لبيانات منظمة الاغذية والزراعة، في إطار جهود المجلس للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية، والتركيز على مقومات الصناعة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في ثلاث سنوات.

وانعقدت مجموعة العمل أمس الاثنين، للتباحث حول سُبل تنمية الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية مع تحديد أهم الدول ذات الأولوية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمني لإنجاز التوجهات الاستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.

وشمل جدول أعمال المجموعة في الاجتماع الأول عرض أهم بيانات الصادرات المصرية من التمور، وفرص النمو مع إيضاح خريطة تجارة التمور عالميًا، وتحديد أهداف مجموعة العمل وأهم الدول التي يقترح التركيز عليها خلال الفترة القادمة، كما تم حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور المصرية ومناقشة بدائل النفاذ بالصادرات المصرية من التمور، وكيفية زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية وتحديد المشروعات المقترحة لتنمية الصادرات.

وتقرر عقد الاجتماع الثاني الأسبوع المقبل، بهدف رفع مجموعة من التوصيات إلى وزيرة التجارة والصناعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان استقرار صادرات التمور المصرية، والحفاظ على جودتها وسمعتها عالميًا.

وتضم مجموعة العمل في تشكيلها مجموعة متنوعة من كبار منتجي ومصدري التمور المصرية ومصنعاتها، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، على أن يتم الاستعانة بكافة الجهات المحلية والدولية التي تعمل في مجال التمور المصرية، للتنسيق معها خلال الفترة القادمة بهدف توحيد الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي بما يهدف زيادة الصادرات.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات التمور المصرية خلال النصف الاول من 2020 قد بلغت 26 مليون دولار أمريكي، محققة نسبة نمو قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبكمية بلغت 28 ألف طن.

وتحتل مصر المركز الثاني عشر في تصدير التمور بعام 2019، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية.

وبلغ حجم تجارة التمور في عام 2019 حوالى 1.6 مليار دولار أمريكي، ومن أهم الاصناف التصديرية للتمور المصرية هو (السيوي أو الصعيدي)، الذي يشكل النسبة الأكبر فى الصادرات، بالإضافة إلى تنامي صادرات تمور المجدول / المجهول المصري، حيث من المنتظر أن يكون لمصر دور عالمي كبير في هذا المجال نظرأ لتنامي زراعته بكميات كبيرة حاليًا.