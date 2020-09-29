"العرابي": أمير الكويت له أدوار كبيرة في المحيط الخليجي والعربي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقة المصرية الكويتية قديمة، وتتجدد في الأوقات العصيبة، مضيفا أن الشيخ صباح الأحمد له أدوار كبيرة في المحيط الخليجي والعربي.

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الشعب الكويتي لا ينسى المواقف المصرية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقدر مواقف أمير الكويت الراحل الرائعة، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والكويت ليس قاصرا على التعاون السياسي فقط، ولكن استثمارات وتنمية اقتصادية.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قد توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.