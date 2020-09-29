رئيس 6 أكتوبر: جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن حالة الطقس في مصر خلال الأربع سنوات الماضية اختلفت تمامًا عن ذي قبل، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة الأمطار والسيول.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الجهاز لديه الكثير من التجهيزات لحماية المدينة من الأمطار، حيث عمل على تنفيذ مجموعة من بالوعات صرف الأمطار، وصل عددها إلى 250 بالوعة في الأماكن المختلفة خلال الفترة الماضية.

وتابع: "انتهينا من رفع كفاءة وتأهيل 70% من محطات رفع المياه، ودعم مصادر التعذية الكهربائية بالمحطات، ولدينا أكثر من بديل موجود، من أجل التعامل مع أي مشاكل تحدث".

واشار إلى أنه جرى العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار بشكل كبير، ووصلنا لنسبة كفاءة 96% من إجمالي المعدات الموجودة، بالتدعيم مع معدات جديدة بإضافة 12 سيارة متعددة للاستخدامات بالنسبة للسيول.

وأوضح أنه بالنسبة للبيارات والحلول غير التقليدية، "عملنا عليها بشكل كبير، لدينا مجموعة من البيارات التي يجري تنفيذها بشكل كبير في الفترة الماضية، بعمق كبير لتستوعب أكبر قدر ممكن من المياه، ونعمل على الاتصال مع كل الجهات المعنية، ولدينا 4 فرق طوارئ يغطون المدينة بالكامل، للتعامل مع أي طارئ يحدث في أي قطاع من الأربعة قطاعات".