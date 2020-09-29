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"الشريف": دعوة الرئيس للبرلمان غدا طبيعية لبدء دور الانعقاد الأخير

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محمد عزالدين
10:42 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن مدة البرلمان تنتهي في مساء 9 يناير 2021، ولذلك ليس من الغريب أن يدعو الرئيس السيسي للانعقاد الخميس المقبل، لافتتاح دور الانعقاد السادس العادي.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن هناك قرار جمهوري آخر بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، مؤكدا أن كل هذه الأمور دستورية وتأخذ مجراها الطبيعي، لحين انعقاد المجلس المقبل في 10 يناير 2021.

وأكد، أن دور الانعقاد السادس هدفه عدم إحداث فراغا دستوريا، خلال إجراء انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون والدستور واللائحة الداخلية بها تكامل واضح، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات سيتم دراستها مع هيئة المكتب لتحديد جدول الأعمال.

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