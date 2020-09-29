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جمارك المطار تحبط تهريب 250 تليفون محمول بصحبة راكب قادم من الإمارات

كتب:

أيمن حمزة
11:55 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
جمارك المطار تحبط تهريب 250 موبيل اي فون

جمارك المطار تحبط تهريب 250 موبيل اي فون

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 250 جهاز تليفون محمول "آيفون"، بصحبة راكب قادم من دولة الإمارات.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الإمارات، اشتبه مصطفي السيد رئيس وردية الجمارك في أحد الركاب، وبتمرير الحقائب على أجهزة الكشف بواسطة محمد عبد المنعم تبين وجود أجسام معتمة، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من ياسر عبدالمنعم، ومحمد يوسف، تحت إشراف مأمور جمرك رضا ابو العزم، حيث عثر على 250 تليفون محمول داخل حقائبه. وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

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