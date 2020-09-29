جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى اشتبه أحمد فوزي، مأمور التفتيش المعين على لجنة الأخضر فى راكب مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة صلاح رزق رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود علب تكرارية بين طيات الملابس يشتبه أن تكون هواتف محمولة.

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الجمرك، قرر تكليف محمد محمود عمر مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد بسيونى مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين تهريب 32 هاتفا محمولا ماركة iPhone مخبأة بين طيات ملابسة.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.