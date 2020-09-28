أمن أسوان: ضبط 25 قضية تموينية و253 مخالفة مرورية

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانًا بمجهودها اليومي في مجالات تنفيذ الأحكام وضبط المتهمين بقضايا حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والآلية، وكذلك ضبط القضايا التموينية ومخالفات المرور بدوائر المحافظة.

نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات بمراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

تمكن رجال مباحث المديرية، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، من ضبط 2 متهمين وبحوزتهم سلاح ناري وكمية من البانجو تزن 1 كيلو جرام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تمكن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية من تنفيذ 626 حكم على النحو التالي: "121 حكم حبس جزئي، و17 حكم حبس مستأنف، و353 أحكام غرامات، و134 أحكام المخالفات".

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط التالي: "6 قضايا مخالفات المخابز البلدي، 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

كما تمكن رجال إدارة المرور بمديرية أمن أسوان من ضبط 253 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي: "في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز أسوان أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي أفيون ـــ حشيش، وتحرير 36 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 47 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 51 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 77 مخالفة متنوعة".