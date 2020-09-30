س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للترجمة

يحتفل العالم اليوم 30 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للترجمة، وهو الاحتفال الذي بدأ منذ عام 1991، ولأهمية الترجمة نقدم لكم عبر مجموعة من الأسئلة والأجوبة التالية، أبرز المعلومات المتعلقة بهذا اليوم:

- ما هو اليوم العالمي للترجمة؟

- مناسبة يحتفل بها كل عام في يوم 30 سبتمبر،.

- لماذا تم اختيار هذا اليوم؟ -لأنه يوافق عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين.

- من هو جيروم؟

- جيروم قديس ومترجم وشاعر روماني، في سنة 340 ميلادية، دعا البابا داماسوس أسقف روما (383 م) إلى تفويض سكرتيره القديس جيروم لإعداد ترجمة لاتينية رسمية يعتمد عليها. فقام القديس جيروم بترجمة العهد القديم عن العبرية مباشرة والعهد الجديد عن اليونانية مباشرة. والتي صارت الترجمة المعتمدة للكنيسة الكاثوليكية على مدى عشرة قرون.

- ما أهمية هذه الترجمة؟

ويرى العلماء اللاهوتيين والإنجيليين أن لهذه الترجمة اللاتينية أهمية خاصة في تحقيق نص العهد الجديد لأنها ترجع لمنتصف القرن الثانى الميلادى كما أنها تقدم لنا صورة مبكرة للنص اليونانى الذي ترجمت عنه، خاصة وإنها كانت أكثر حرفية وهذا يزيد أهميته.

- كيف أنجز المشروع؟

أمضى القديس جيروم سنوات طويلة من عمره في المغاور والأقبية تحت كنيسة المهد معتكفاً على كتبه، ليقدم أول ترجمة شاملة للكتاب المقدس بمنهجية واضحة، ولا زال مسيحيو العالم يعتمدون على ترجمته. وهذا يغطي صورة عن حجم تأثير العمل الذي أنجزه، قبل رحيله في 30 سبتمبر 420 ميلادية.

- ما الجهة القائمة على الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة؟

يرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين ( the International Federation of Translators)‏ FIT والذي تم تأسيسه في عام 1953.

- متى تم بدأ الاحتفال به؟

في العام 1991، أطلق الاتحاد فكرة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة كيوم معترف به رسميا،

- ما الهدف من ورائه؟

وذلك لإظهار تعاضد المترجمين في جميع أنحاء العالم ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف الدول (ليس بالضرورة المسيحية منها فقط). وتعتبر الاحتفالية فرصة لعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية يوما عن الآخر في عصر العولمة.

- ما قيمة إحياء هذا اليوم؟

يعتبر فرصة لعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية في عصر العولمة. وكانت اهدافهم هو تذكير المستخدمين من المترجمين وخدمات الترجمة للأعمال الهامة التي يقوم بها المترجمون، وغالبا ما بإتقان ومثالية، ولا يزال أكثرهم في كثير من الأحيان، في الظل.