محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع كهرباء ببنها التعليمي

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، تطوير مستشفى بنها التعليمي، بتكلفة 260 مليون جنيه، حيث تفقد إنشاء محطة رفع كهرباء لتغذية المستشفى بالتيار الكهربائي.

ويشتمل المستشفى على جراحات متعددة ونادرة، تحتاج إليها المحافظة، مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل، وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي.

وذكر المحافظ أن المستشفى مصمم على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزود بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة وذلك نظرًا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

كما أجرى "الهجان"، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة ملاحظات لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، حيث تابع ترميمات نشع المياه، ووجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم المستشفى بمحضر ابتدائي نهاية الأسبوع الجاري.