الكشف على 57 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج الاعتلال الكلوي، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان.

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 57 ألف و219 مواطن ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية خلال الخمس أيام الأولى من المبادرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن مستهدف المبادرة بمحافظة القليوبية هو فحص مليون و167 ألف و383 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عامًا، وصرف العلاج اللازم لهم، وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

وتابع، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عامًا، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عامًا والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

واستطرد، أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.