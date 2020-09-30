بعد مد المهلة.. خطوات التقديم رسميا للحصول على العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نشرت عبر صفتحها الرسمية، فيديو إرشادي يتضمن خطوات التقديم بشكل رسمي، على عداد كودي عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهي على النحو التالي:

- ادخل على موقع القابضة للكهرباء من هنــــــــا.

- اختر منصة الخدمات الموحدة.

- سجل الدخول إذا كنت قد سجلت حسابك من قبل، أو ابدأ بإضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- سيتم تحويلك إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

- اضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة، ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- اضغط على طلب جديد وسجل بياناتك مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك ادخل نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب عليك إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- اضغط على "إرسال الطلب" لتسجيله، ثم يظهر لك رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصلك الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.