شروط وإجراءات تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

تواصل منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، ممن يتعاملون بنظام الممارسة أو الضبطية القضائية، كشرط أساسي للتقديم على تركيب عداد كودي للمباني العشوائية حتي نهاية الشهر الجاري.

المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا، على الإنترنت.

شروط تركيب العداد الكودي

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن، واستبدال العداد الكودي به، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد، للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

- سعر الكيلووات/ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.