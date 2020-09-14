الحيوي: اجتياز اختبارات القدرات شرط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن نسب القبول بالجامعات التكنولوجية الثلاث "الدلتا وبني سويف والقاهرة الجيدة"، من طلاب الثانية العامة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرا إلى أن باقي النسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها.

وأضاف الحيوي، في حواره مع جريدة "الوطن"، أنه تم زيادة مصروفات الدراسة بالجامعات التكنولوجية إلى 10 آلاف جنيه عن العام الماضي، مؤكداً أن جميع المصروفات يتم توجيهها لتطوير المعامل والورش التدريبية لمختلف البرامج التعليمية، مشيراً إلى أنه يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية إجتياز اختبارات القدرات.

وإلى نص الحوار:

** ما هي نسب القبول لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية ؟

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فنسبة القبول بالجامعات التكنولوجية تتراوح ما بين 20% إلى 25%، وباقي النسبة مخصصة لطلاب الدبلومات بكافة أنواعها، نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وخريجي الجامعة العمالية وخريجي الدبولمات المتوسطة وغير المتوسطة ومعادل من قبل التعليم العالي بشرط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات.

10 آلاف مصروفات الجامعات التكنولوجية العام لجديد ويمكن تقسيطها لدفعات مراعاة للبعد الاجتماعي

**وماذا عن اختبارات القدرات؟

- تم الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوبة العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التكنولوجية، على أن تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية المختلفة الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية خلال أيام قبل البدء في التسجيل لرغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ـ وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع، وستكون هذا العام داخل الجامعات التكنولوجية المختلفة، وسيكون الاختبار في 4 أجزاء، الأول في اللغة الإنجليزية، و الثاني الحاسب الآلي ، و الجزء الثالث في الرياضيات و الجزء الرابع في الفيزياء .

و اجتياز اختبار القدرات شرط أساسي للإلتحاق بالكليات التكنولوجية المختلفة، و ذلك لمعرفة جودة الطالب التعليمية و خلفيته و إمكانياته العقلية ، ومعرفة إذا كان هناك فرق بين الفئات التعليمية، ومدى معرفة إمكانياتهم العلمية والفكرية و البحثية.

أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء: 600 طالب مقرر قبولهم بجامعة الدلتا العام الجديد

** وماذا عن الإقبال بكليات الجامعات التكنولوجية ؟

- العام الماضي، تباينت نسب الإقبال بين الجامعات التكنولوجية الثلاثة، حيث جامعة بني سويف التكنولوجية في المركز الاول من نسب الاقبال، وتلتها القاهرة الجديدة وفي النهاية الدلتا، و نسب القبول و الاعداد المقرر قبولها بالجامعات التكنولوجية، و سيكون 120 طالب بجامعة بني سويف التكنولوجية، و 500 طالب بالقاهرة الجديدة و 600 لجامعة الدلتا.

و العام الماضي، واجهنا عدد من المشاكل في بداية العلمية الدراسية بالجامعات و تم حلها مع مرور الوقت، و العام الجاري تم وضع الموازنات كاملة للجامعات و وجود الطاقم و الهيكل الاداري و التعليمي والجامعي كاملاً.

** وماذ عن الإجراءت الجديدة في العملية التعليمية في ظل تواجد ازمة كورونا ؟

- اتخذنا جميع الاجراءات الواجب إتباعها لتلاشي أي أزمات قد تحدث، و الحمد لله نجحنا في تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة الفترة الماضية في ظل تواجد كورونا المستجد "كوفيد 19"، و طبقنا جميع الإجراءات التي إتخذها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالتعليم الهجين والتعليم أون لاين ، ونستعد لتطبيق القرارات النهائية للمجلس فيما يتعلق بالتعليم الهجين الفترة المقبلة، و سيتم إتخاذ وتطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة الفترة المقبلة .

و أزمة كورونا أثرت سلباً الفترة الماضية على تواجد الطلاب في أخذ التدريبات العملية بالمصانع المتعاقد معها فترة تعليقق الدراسة والاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد تفشي فيروس كورونا المستجد التعليم العالي، و مؤخرا الفترة الحالية تم الرجوع الي تدريب الطلاب في المصانع مرة آخرى، و لكن أثناء الدراسة كان متعطل .و نأمل الفترة المقبلة أن نتخطى أزمة التدريبات العملية في ظل تواجد التعليم الهجين، و التدريبات العملية تم إتاحتها في الجامعة، حتى الرجوع مرة أخرى إلى التدريبات في المصانع .

أزمة كورونا أثرت سلباً على التدريبات العملية للطلاب .. وخطتنا إعطاء التدريبات العلمية بورش الجامعات الفترة المقبلة

** وماذا عن المصروفات الدراسية للجامعات التكنولوجية ؟

- المصروفات الدراسية للجامعات التكنولوجية بقياسها بنظائرها من الجامعات و المتاحة بها نفس البرامج الدراسية، تجدها أقل بكثير من الآخرى، و لكن المصروفات توجه للصرف على التطوير و التحديث للمعامل و الورش و الصيانة الدوري، وهذالعام تم زيادتها عن العام الماضي لتصبح 10 آلاف جنيه، بدلاً من 8 آلاف جنيه العام الماضي لجميع البرامج والجامعات وفقاً لمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، و تم مراعاة البعد الإجتماعي في سداد المصروفات الدراسية و تقسيطها على دفعات وفقاً لإمكانيات كل طالب .

** وهل هناك منح بالجامعات التكنولوجية؟

- بالفعل، العام الجاري سيتم منح الطلاب الأوائل بالدبلومات الفنية المنح الدراسية كاملة شاملة جميع المصروفات .