تشميع 3 محال لبيع المبيدات ومصنع حلويات بالشرقية

أسفرت حملة للتفتيش على المحال والأسواق في دائرة مركز ومدينة أبوكبير، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق وتشميع 3 محلات تجارية ومصنع حلويات، تنفيذاً لقرارات سابقة بإغلاقها قبل 3 سنوات.

وقال رئيس مركز ومدينة أبوكبير، المحاسب محمد الأباصيري، إنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق، بدائرة المركز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة التموينية والوحدة المحلية بقرية "بنى عياض".

وأضاف أن الحملة استهدفت تنفيذ قرار الإغلاق رقم 8726 لسنة 2017، الصادر ضد أصحاب 3 محلات تجارية متخصصة في بيع المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار رقم 89 لسنة 2020، بشأن إغلاق مصنع حلويات، يعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، حرصاً على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إلى رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، للمرور الميداني على الأنشطة التجارية، لمراجعة التراخيص القانونية لكل منشأة، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وعلى جانب آخر، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتكثيف الجهود المبذولة في أعمال النظافة العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تابعت الدكتورة سحر لطفي، رئيس المدينة، أعمال رفع القمامة خلال الوردية الصباحية، حيث تم رفع حوالي 30 طن قمامة ونقلها إلى المقلب العمومي للمدينة.

كما تم تنفيذ حملة لنظافة المدخل الرئيسي للمدينة، أمام الساحة الشعبية، وحتى مستشفى ههيا المركزي، لرفع الأتربة من جانبي الطريق، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.