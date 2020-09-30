إطلاق اسم الشهيد " محمود بلابل " على المدرسة الإعدادية بنات بمحافظته

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول قوات المسلحة " محمود عبدالغفار مختار بلابل " على المدرسة الإعدادية بنات بقرية طه شبرا بقويسنا، والذى قد استشهد أمس أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظاً على مصرنا الحبيبة .

وقد أوضح محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية ومدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية قد شاركا اليوم فى توديع الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية طه شبرا ، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته .

يذكر أن الشهيد ملازم أول محمود عبد الغفار مختار بلابل أعزب ويبلغ من العمر 26 عاماً وكان من المقرر عقد قرانه في 13 أكتوبر القادم ووالديه بالمعاش وله شقيقان أحدهما طبيب والآخر نقيب بالقوات المسلحة ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة