السيطرة على حريق بسوبر ماركت بزفتى دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن وسوبر ماركت شهير بشارع يوسف الجندي بمدينة زفتى إثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الواقعة، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف لإخماد الحريق الذي اندلع في إحدى المخازن وتم امتداده إلى داخل السوبر ماركت.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في مخازن وسوبر ماركت بشارع يوسف الجندة نتيجة ماس كهربائي، كما تم السيطرة على الحريق ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأفاد شهود عيان للحادث أن نشوب ماس كهربائي تسبب في إشعال النيران بالمخزن وسوبر ماركت بشكل مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.