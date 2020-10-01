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"التراس": نستهدف تبادل الخبرات وتعزيز الفرص التسويقية لمنتجاتنا

كتب:

محمد مجدى
09:54 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
الفريق عبدالمنعم التراس ..رئيس الهيئة العربية للتصنيع

الفريق عبدالمنعم التراس ..رئيس الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية، وتفعيل الخطوات التنفيذية للتحول للاقتصاد الرقمى والميكنة وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الأفريقية الشقيقة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وأوضح «التراس»، خلال توقيع اتفاق تعاون مع جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أمس، أننا «نستهدف بالتعاون تبادل الخبرات وتعزيز الفرص التسويقية لمنتجات الهيئة داخل الأسواق الأفريقية، إضافة إلى وضع الخطط التدريبية داخل مراكز التدريب للكوادر البشرية لأشقائنا بالقارة السمراء بكل مجالات الصناعة والميكنة والتحول الرقمى». وأكد أهمية الاتفاق لتعزيز فرص التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة فى ظل وجود منطقة للتجارة الحرة الأفريقية وتشكيل تحالف مصرى من «العربية للتصنيع» وبعض الشركات الوطنية والعالمية، مشيداً بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، باعتبارها أحد الكيانات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الأفريقى. وكشف «التراس» عن الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال العام على بحث مطالب الشركات من قطع الغيار وبحث إمكانية تصنيعها، مشيراً إلى قيامهم بالفعل ببدء خطوات فى هذا الاتجاه مع شركة أبوقير للأسمدة وزيارتهم عدداً من شركات السكر والأسمدة والدخان.

وأشاد الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقديمها أسعاراً تنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلية والدولية.

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