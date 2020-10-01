مواعيد صرف منحة الـ 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن "منحة العمالة غير المنتظمة" المتضررة من تداعيات وإجراءات الدولة لفيروس كورونا، وقيمتها 1500 جنيه، سوف يتم صرفها خلال الأسبوع الأول لشهر أكتوبرالجاري، وقبل بدء العام الدراسي الجديد لمساعدة أسر هذه الفئة في تلبية احتياجات أبنائها التلاميذ والطلاب في المدارس.

صرف المنحة على 3 دفعات.. خمسة أيام لكل دفعة.. ويومان للمتخلفين

ولفتت المصادر في تصريحات لـ« الوطن»، إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ستعلن عن بدء صرف المنحة، على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أشهر كما حدث في المرحلة الأولى، حيث ستكون قيمة كل دفعة 500 جنيه تصرف لحوالي 1.6 مليون عامل غير منتظم، بقيمة تتراوح من 750 إلى 800 مليون جنيه حسب توزيع اعداد المستفيدين من الدفعات الثلاث.

وأضافت المصادر أن الدفعة الأولى سيتم صرفها على خمسة أيام، ويتم تحديد يومين آخرين خلال شهر أكتوبر، للمتخلفين عن الصرف، في الوقت الذي سيتم تحديد صرف الدفعة الثانية وقيمتها 500 جنيه لكل عامل غير منتظم، خلال شهر نوفمبر المقبل، على خمسة أيام ايضا، وكذلك الدفعة الثالثة والأخيرة، من إجمالي قيمة المنحة الـ1500 جنيه في شهر ديسمبر المقبل.

توجيهات الرئيس تعجل بصرف المنحة قبل الدراسة ومواجهة أعباء الحياة

وأوضحت المصادر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف المنحة، تأتي في إطار مساعدة هذه الفئة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة لاسيما قبل بدء الدراسة منتصف الشهر الجاري، والأضرار التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا، ليس في مصر وحدها ولكن في كل دول العالم، وتحاول القيادة السياسية والدولة التقليل من حدة هذه الآثار ومعاونة العمالة المصرية غير المنتظمة في مواجهة هذه الأثار السلبية .

الصرف بكارت ATM من 14 ألف ماكينة صرف آلي

وأشارت المصادر الى أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة ، ستقوم بصرف المنحة من خلال كارت الـ ATM التي تسلموها مع بداية المرحلة الثانية وصرفوا به الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة .لافتة الى أن 14 ألف ماكينة لصرف المنحة ستكون جاهزة عقب الإعلان مباشرة عن بدء عمليات الصرف .

2.4 مليار جنيه قيمة المنحة يستفيد منها 1.6 مليون

وأوضحت المصادر أن إجمالي قيمة المنحة تبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه يستفيد منها 1.6 مليون عامل غير منتظم، وسيتم إرسال رسائل "SMS" لهم على هواتفهم المحمولة التي سجلوها في قاعدة بياناتهم خلال فترة التسجيل في شهر مارس الماضي على موقع التسجيل الذي خصصته وزارة القوى العاملة.

جدير بالذكر أن صرف المنحة، يقتصر على العمالة غير المنتظمة، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون مستفيد، والذين سجلوا بياناتهم في المرة الوحيدة التي أتيح فيها تسجيل البيانات في شهر مارس الماضي، وتم إغلاق موقع التسجيل المخصص لصرف المنحة في شهر أبريل الماضي، وهم الذين انطبقت عليهم شروط صرف المنحة، واستحقاقها، وأيضا هم أنفسهم الذين صرفوا الدفعات الثلاث السابقة.