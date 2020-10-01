كاحول جديد في الإسكندرية.. مقاول استغل كفيفا و"مضاه" على برج 18 دورا

رجل يسكن في شقة بالإيجار الجديد ولا تستطيع زوجته دفع إيجارها رغم أنه يمتلك برجا مكونا من 18 طابقا به قرابة 90 شقة في أغلى شوارع الإسكندرية.

القصة كما روتها السيدة إن زوجها الحاج طارق الذي أصيب بعدد من الأمراض جعلته غير قادر على العمل ونصحه "أولاد الحلال" بالتوجه لأحد المقاولين باعتباره "من أهل الخير" وسيساعده وسيجد له فرصة عمل مناسبة لحالته التي وصلت ذورتها حينما فقد بصره.

استعان الحاج طارق بطفله وذهب للمقاول الذي أعطاه 100 جنيه ووعده بعمل مناسب لظروفه ثم منحه 1000 أخرى لعلاج عينه التي تحتاج لزراعة قرنية.

لم يشك الحاج طارق في أمر المقاول الطيب الذي طلب منه التوقيع على ورقة لاستلام عمله ليتبين فيما بعد أنه تم توريطه كـ "كاحول" وتم تسجيل برج مخالفة باسمه يصل عدد أدواره لـ18 دورا على مساحة 5 شقق في كل دور.

لم يعلم الحاج طارق أي شئ حتى حضرت قوات الشرطة وألقت القبض عليه بتهمة البناء المخالف وليصبح في السجن رغم إعاقته وكف بصره منذ 3 سنوات.

زوجة الحاج طارق لم تجد أمامها سوى الاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، حيث أكدت أن زوجها لم يتقاضى أي أموال ليكون "كاحول"، وأنه تم خداعه من المقاول الذي ألقي القبض عليه أيضًا ولكن تمكن محاميه من إخراجه بكفالة.

وناشدت زوجة الحاج طارق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدر عفو عن زوجها وإعادة التحقيق في الواقعة والقبض على المقاول الهارب الذي ورط زوجها في هذه المصيبة.

وأضافت باكية أن زوجها فقد بصره ولا يستطيع خدمة نفسه في سجن برج العرب الذي يتواجد فيه مؤكدة أنها لا تعد تستطيع دفع إيجار شقتهم متسائلة كيف يمتلك زوجها برج 18 دورا كل دور به 5 شقق وهي لا تستطيع دفع الإيجار.

من جهته وجه الإعلامي طارق علام مناشدة للنائب العام بإعادة فتح القضية والتحقيق فيها والقبض على المقاول الهارب ومحاسبته على اجرامه في حق الدولة بالبناء المخالف وإجرامه في حق الرجل الكفيف واستغلال حاجته وإعاقته لتوريطه.

وأشار "علام"، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء تم وضعه من أجل كشف جرائم هؤلاء المقاولين الذين باعوا ضمائرهم وتجاوزوا القانون وبنوا البناء المخالف الذي سيشكل عبئا على البلاد كلها فيما بعد.