رئيس محكمة سابق يشرح مصطلح "الكاحول" في مخالفات البناء

كشف المستشار محمود نصر، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المقصود بمصطلح "الكاحول" المتردد في ملف مخالفات البناء، فذكر أن "الكاحول" اسم يطلق على شخص كتب باسمه عقار مخالف من قبل أحد المقاولين، موضحًا أنه يعد الطرف الأضعف في مخالفات البناء ويتم اختياره بعناية، لأن المقاول يعرف أنه لن يستطيع الوقوف أمامه فهو يعلم أنه قليل الحيلة.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن المحليات تعد شريك أساسي في المخالفات، وإلا كيف دخلت المرافق إلى هذه العقارات؟ وهي لا تعلم من هو صاحب العقار الأصلي، موضحًا أن أزمة "الكاحول" من السهل جدًا إغلاقها.

وأشار رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إلى أنه من الضروري سؤال السكان عن شخص البائع والذى تعامل معه، وبعد تدخل الدولة بقوة أصبح هناك محضر تحريات من الشرطة، وكل القضايا الموجودة حاليا في النيابات ستأخذ براءات في المحكمة لعدم وجود الأدلة الكافية، فلا بد أن يتعامل على التوكيلات وأحضر الطرف الآخر، والطعن عليه بالتزوير.