بسمة وهبة: زمن مخالفات البناء انتهى.. وعهد "الكاحول" خلاص

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر عانت لسنوات من انتشار العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، ما تسبب في تشويه المظهر الحضاري لمحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة.

وأضافت خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هذا الأمر يعني أن فيه حد فاسد غمض عينيه وخد فلوس من تحت الترابيزة، وهذا نتيجة ميراث طويل من التهاون والتقصير وفساد المحليات على مر الزمن، ولكن دولة 30 يونيو ضد الفساد والرشاوى والتربح وخاصة في ملف مخالفات البناء وفوضى التراخيص التي تحدث عن طريق الكاحول، الذي أصبح ظاهرة عامة لتقنين الفساد".

وأوضحت أن هناك ما يعرف بـ"الكاحول" وهو عبارة عن شخص صاحب عمارة، يطلب من شخص بسيط أن يضع اسمه في التراخيص، ثم يقوم ببناء برج مخالف، ويقوم الحي بتحرير محضر ضد الشخص البسيط الذي عمل ككحول لتسهيل البناء المخالف مقابل حفنة من الجنيهات، مستطردة: " الآن زمن الكاحول انتهي خلاص، وكذلك الفساد والفاسدين".