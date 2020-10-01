محافظ القليوبية يشهد افتتاح شارع أحمد عبد الموجود ببنها

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، افتتاح شارع أحمد عبدالموجود بمدينة بنها، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة وانتعاش الحركة المرورية.

وأوضح، أن الطريق سيعمل فى الاتجاه الواحد، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.

وأكد محافظ القليوبية، أن فتح الطريق وتغيير المسارات الداخلية للشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا، سيؤدي إلى رفع الضغط المروري من داخل شوارع مدينة بنها، موجها مدير إدارة المرور بالالتزام بخط سير الاتجاه الواحد، وعدم السماح بركن السيارات على جانبي الشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا.

يذكر أن مدينة بنها، شهدت خلال الأيام الماضية إطلاق مخطط تطوير شارع فريد ندا ببنها الجديدة، بهدف تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية، وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

اكد المحافظ أنه تم اعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الاشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري ويشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة و أشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص اماكن عبور مشاة و أماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد.

يذكر أن تكلفة المشروع تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير- وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه