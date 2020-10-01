رئيس مدينة رأس سدر يتابع رفع كفاءة السدود بمنطقة وادي عسل

أجرى المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، والعميد سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، اليوم الخميس، جولة بقرية أبوصويرة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة السدود بمنطقة وادي عسل، وتطهير مخرات السيول، بطول طريق المدينة استعدادًا لموسم السيول.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري العمل لإنشاء بحيرة وسد في وادي وردان التابع لقرية أبوصويرة، ضمن المرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول.

وأكد، أنه جرى رفع أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع أي ظروف طارئة، كما جرى تنظيم مجموعة للتعاون مع الأزمات، تضم كافة الإدارات المعنية، ومشايخ وأهالي المدينة.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أن جميع معدات الحملة الميكانيكية ومعدات الأهالي والجهود الذاتية لأبناء مدينة رأس سدر، جاهزة لمجابهة السيول، لافتًا إلى أن المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمدينة، يقومون بدور عظيم عند حدوث أي ظروف طارئة.